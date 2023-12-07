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ВИДЕО ⟩ «Самолеты и дроны уже давно бы улетели»: над озером Вильянди заметили таинственное свечение

Геттер Трумси
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Фото: Peeter Kümmel/Sakala/Kuvatõmmised videost/Jüri Pillisner

«Прямо сейчас над озером Вильянди, хотите верьте, хотите нет», - написал Юри в группе Facebook, посвященной его родному городу, и поделился видео загадочного явления, которое он заметил в небе в среду вечером, пишет Elu24.

В среду вечером житель Вильянди Юри поделился в группе VILJANDI eile, täna ja homme в Facebook двумя видео, в обоих из которых было показано нечто необычное. «Прямо сейчас над озером Вильянди, хотите верьте, хотите нет», - написал он под видео.

В комментариях к посту кто-то спросил, как высоко было явление. «Довольно высоко. Трудно разглядеть невооруженным глазом», - ответила на его вопрос жительница Вильянди, которая, как сообщается, тоже видела это явление.

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