«Прямо сейчас над озером Вильянди, хотите верьте, хотите нет», - написал Юри в группе Facebook, посвященной его родному городу, и поделился видео загадочного явления, которое он заметил в небе в среду вечером, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ «Самолеты и дроны уже давно бы улетели»: над озером Вильянди заметили таинственное свечение
В среду вечером житель Вильянди Юри поделился в группе VILJANDI eile, täna ja homme в Facebook двумя видео, в обоих из которых было показано нечто необычное. «Прямо сейчас над озером Вильянди, хотите верьте, хотите нет», - написал он под видео.