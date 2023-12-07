ВИДЕО ⟩ Финалист шоу «Эстония ищет суперзвезду» привлек внимание и за границей

Австралийская национальная телекомпания ABC News опубликовала интервью с Робином под заголовком «Австралийский подросток занял третье место на эстонском конкурсе певцов». В интервью, которое было дано по видеосвязи, Робин призналась, что весь этот путь был замечательным опытом.

На вопрос журналиста о том, что он почувствовал, когда услышала свое имя и узнала, что займет третье место, Робин призналась, что когда он стоял на сцене вместе с остальными финалистами, то знал, что может занять третье место. «Конечно, это было небольшое разочарование, но в целом я очень рад, что прошел так далеко, дальше, чем мог себе представить».

Журналист также спросил, вернется ли Робин, пользующаяся популярностью в Эстонии, в Австралию. «Это даже не вопрос. Там моя семья, друзья и группа», - сказал он. Однако он признал, что его жизнь немного изменится, поскольку теперь ему придется делить свою жизнь между двумя странами. «Но я очень рад!»

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