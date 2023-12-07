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ВИДЕО ⟩ Упали в канал: гондола не выдержала туристов, которые гнались за лучшим селфи

Limon.ee
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Венеция в октябре 2019 года. Снимок иллюстративный.
Венеция в октябре 2019 года. Снимок иллюстративный. Фото: Mo Wu/Shutterstock

Группа китайских туристов, пытаясь сделать красивое памятное селфи, не удержала равновесие и упала с гондолы в венецианский канал. Курьезный случай произошел под мостом возле знаменитой на весь мир площади Сан-Марко. Соответствующее видео появилось в TikTok, пишет Фокус.

Гондольер пытался совершить маневр, чтобы пробраться под мост, но ему помешали пассажиры. Они суетились на лодке и выбрали наиболее выгодный ракурс для селфи, чтобы понравиться себе в кадре и заодно охватить достопримечательности знаменитого итальянского городка.

Мужчина умолял путешественников садиться на места, но его не услышали. В какой-то момент гондола не выдержала дисбаланса веса на борту и перевернулась, а пассажиры попали в ледяную воду.

@ienaridens69 #gondola #venice #dangerous #coldwater #venezia80 ♬ suono originale - Luca Ultra Effe

Издание Guardian сообщает, что гондольер помог китайцам выбраться из воды и пересадил их в спасательную лодку. По предварительной информации, в результате досадного инцидента никто не пострадал. Туристов «гостеприимно и тепло» приютили в местном театре «Ла Фениче».

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