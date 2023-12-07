ВИДЕО ⟩ Упали в канал: гондола не выдержала туристов, которые гнались за лучшим селфи

Гондольер пытался совершить маневр, чтобы пробраться под мост, но ему помешали пассажиры. Они суетились на лодке и выбрали наиболее выгодный ракурс для селфи, чтобы понравиться себе в кадре и заодно охватить достопримечательности знаменитого итальянского городка.

Мужчина умолял путешественников садиться на места, но его не услышали. В какой-то момент гондола не выдержала дисбаланса веса на борту и перевернулась, а пассажиры попали в ледяную воду.

Издание Guardian сообщает, что гондольер помог китайцам выбраться из воды и пересадил их в спасательную лодку. По предварительной информации, в результате досадного инцидента никто не пострадал. Туристов «гостеприимно и тепло» приютили в местном театре «Ла Фениче».