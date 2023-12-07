СМОТРИ ⟩ Футбольный конфуз: президенту Казахстана прифотошопили спортивное достижение

Так, во время визита в спортивное учреждение Токаев осмотрел зал вольной борьбы и зал по минуфутболу.

Глава государства поговорил с юными спортсменами и подчеркнул, что футбол имеет большое будущее, поэтому развитию этого вида спорта будет оказываться необходимая поддержка. Президент похвастался перед собравшимися своим футбольным мастерством. Он ударил ногой по мячу и забил гол в дальний угол ворот.

Видео президентского гола обнародовали во многих пабликах. Вот только произошел казус. Медийщики перемудрили во время монтажа - Токаев бил ногой по серо-белому мячу, а в ворота залетел мяч другого цвета.