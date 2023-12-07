Стюардесса рассказала, почему она в отеле всегда под кровать бросает бутылку с водой

У отдыхающих нередко есть свои хитрости, которые помогают им чувствовать себя комфортно во время путешествия, но особенно много лайфхаков знают бортпроводники. Многие члены летного экипажа соблюдают специальные процедуры безопасности при регистрации в любом отеле.

Так, стюардесса Эстер рассказывает о странном приеме, помогающем защититься от людей, которые могут прятаться в спальне.

Эстер объяснила, что она использует бутылку с водой, чтобы «убедиться, что под кроватью ничего и никого нет».

Стюардесса заметила, что если она когда-нибудь беспокоится, что кто-то находится под кроватью в номере отеля, она просто бросает бутылку под кровать. Если никого нет, бутылка «выкатывается с другой стороны».

Эстер отмечает, что если есть риск, что кто-то скрывается, бутылка застрянет под кроватью. Однако следует убедиться, что под кроватью нет ничего, что могло бы блокировать выход - например, чемодана.

Стюардесса также рассказала, что кладет обувь в сейф отеля, чтобы не забыть взять с собой такие вещи, как паспорт, деньги и украшения, перед выездом.

Эстер также всегда следит за тем, чтобы в ее гостиничном номере не было скрытых камер. Начинает она с проверки зеркал в ванной, прижимая стекло, чтобы убедиться в отсутствии странностей вроде отраженного света или изгибов.

​Иногда за зеркалами ставят камеры, чтобы наблюдать за происходящим в помещении. Эстер также проверяет края душа и пожарной сигнализации с помощью фонарика на телефоне в поисках линз камеры или источников света. Кроме того, стюардесса осматривает всю комнату, шторы, ящики и телевизор, чтобы убедиться, что никто не пытается за ней шпионить.

Это может казаться чересчур, но в ряде стран, в том числе в Южной Корее, регистрируется все больше случаев использования скрытых камер в съемных квартирах и отелях, сообщает портал.