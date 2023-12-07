ВИДЕО ⟩ Украинская ведущая набросилась на земляков, которые слушают русскую музыку – подписчики не стали молчать

На своей странице в Instagram знаменитость уточнила, что ее возмущают блогеры, которые продвигают все российское. Вероятно, Ефросинина имела ввиду Анну Алхим, которая рекламировала сериал «Слово пацана», однако конкретного имени ведущая не назвала.

«Так не дает им, с*ка, жизни, что же там в этой з*л*пе происходит. На днях я разговаривала со своей приятельницей, чья мама осталась жить в Мариуполе. Хочу сказать всем тем, кто слушает Асти, Басту - украинцев, кстати - и пропагандирует их в своих профилях, представьте себе мариупольскую ситуацию в своем городе», - сказала Маша Ефросинина.

Она напомнила, что люди, живущие в оккупации, ни на что не имеют права голоса и ничего не могут сделать, если у них нет российского паспорта. Ефросинина отметила, что жители оккупированных территорий живут в постоянных репресиях. Поэтому прежде чем продвигать все российское, нужно поставить себя на их место и понять, уместно ли это сейчас.

Кроме того, Ефросинина послала всех фанатов российских музыки и сериалов и уточнила, что за таких людей, как они, сейчас гибнут военные.

Под публикацией подписчики украинской ведущей не стали молчать:

«Какое отношение имеет к вашим обвинениями и оскорблениям украинцев сериал, снятый на реальных событиях 80-х годов? Это все было! Это тоже история. Переписать может? Его даже военные смотрят, не накаляйте, пожалуйста. И так всем нелегко», - пишет один пользователь.

«Ой, Мария, не начинайте за русссюкоязычных. Хотите говорить на украинском - говорите, мы вас слушаем… Но каждый в праве говорить так, как ему хочется… А что касается сериала «Слово пацана», то снимите нормальный украинский фильм, и все будем смотреть, а пока…», - добавляет другой пользователь, чей комментарий набрал 774 лайка.

«А сестра Ваша из Москвы уехала, не подскажете?» - смеется в комментариях еще один пользователь.