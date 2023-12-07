В среду, 6 декабря, в кинотеатре Apollo Cinema в Solaris открылся кинозал ICE IMMERSIVE. В Европе подобный кинозал существует только во Франции. Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел на открытие нового кинозала в Таллинне: в Европе такое было только во Франции
На торжественном открытии собрались большие поклонники кино, для которых была расстелена красная дорожка. В кинозале ICE IMMERSIVE, который оснащен новыми технологиями, был представлен недавно вышедший на экраны фильм Ридли Скотта «Наполеон».