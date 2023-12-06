Американский актер, кинорежиссер и продюсер Николас Кейдж, который в следующем месяце отметит свое 60-летие, заговорил о выходе на пенсию и завершении карьеры, пишет Focus.
Николас Кейдж задумался о завершении карьеры: «Думаю, что я продвинулся в кино настолько далеко, насколько мог»
Актер уверен, что проживет еще 15 лет, и хочет провести это время со своей семьей.
По его словам, еще 3-4 фильма, и он отправится на заслуженный отдых. Об этом оскароносный актер рассказал журналу Vanity Fair.
«Возможно, у меня осталось еще три или четыре фильма. Я чувствую, что сказал то, что должен был сказать о кино. Я думаю, что я продвинулся в кино настолько далеко, насколько мог», – подчеркнул он.
Кейдж понимает, что ему осталось всего «хороших 15 лет», учитывая, что его отец Август Коппола умер в возрасте 75 лет в 2009 году после сердечного приступа.
«Что я хочу делать в течение этих 15 лет, используя моего отца в качестве модели? Мне очень ясно пришло в голову, что я хочу проводить время со своей семьей», – говорит знаменитость.
Актер воспитывает 15-месячную дочь Августу Франческу, которую ему родила пятая жена Рико Шибата. Она младше своего мужа на 31 года. Пара уже два года состоит в браке.