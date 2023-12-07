Чт, 7.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

Предупреждение!

Изображения могут быть шокирующими. Хотите продолжить просмотр?
Да Нет
Для подписчиков

РАЗВРАТНЫЕ ФОТО ⟩ Бывший помощник скандального эстонского блогера: непристойные снимки делают ее фальшивые друзья

Хевели Туйск
Copy
Кая Линкманн в передаче Hingesoojus.
Кая Линкманн в передаче Hingesoojus. Фото: Kaader Hingesoojuse saatest

Мужчина, который много лет назад помогал Кае Линкманн едой и деньгами, решил рассказать о том, что на самом деле происходит за кулисами прямых трансляций «звезды» TikTok. «Часть людей переводит ей деньги, чтобы получить цирк, часть - из жалости, когда она придумывает какую-то грустную историю», - говорит мужчина, который много раз поддерживал Линкманн.

Кая Линкманн, которая несколько лет назад прославилась в группе Facebook Eestlaste kolmnurk, а теперь перешла в TikTok, все больше беспокоит своих подписчиков. Многие из них раньше сочувствовали ей, но теперь поняли, что их просто обманули.

Еще в конце ноября Elu24 писал о том, как Кая выпрашивает деньги на путешествия, совершает насильственные поступки в пьяном виде и оскорбляет в прямых эфирах TikTok тех, кто осмеливается сказать о ней что-то негативное.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх