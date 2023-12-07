Мужчина, который много лет назад помогал Кае Линкманн едой и деньгами, решил рассказать о том, что на самом деле происходит за кулисами прямых трансляций «звезды» TikTok. «Часть людей переводит ей деньги, чтобы получить цирк, часть - из жалости, когда она придумывает какую-то грустную историю», - говорит мужчина, который много раз поддерживал Линкманн.
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РАЗВРАТНЫЕ ФОТО ⟩ Бывший помощник скандального эстонского блогера: непристойные снимки делают ее фальшивые друзья
Кая Линкманн, которая несколько лет назад прославилась в группе Facebook Eestlaste kolmnurk, а теперь перешла в TikTok, все больше беспокоит своих подписчиков. Многие из них раньше сочувствовали ей, но теперь поняли, что их просто обманули.