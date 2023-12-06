СМОТРИТЕ ⟩ Еврокомиссар Кадри Симсон поужинала в Дубае с бывшей первой леди США

«Ужин с Хиллари Клинтон послужил несравненным началом заседания COP28», - пишет Симсон в Instagram.

«Хиллари Клинтон - лидер, которая обращалась к миллионам женщин по всему миру и вдохновляла их. Мне было очень приятно встретиться с ней лицом к лицу, и я также воспользовалась возможностью объяснить, что мы сделали и можем сделать вместе в Европе для поддержки развивающихся стран», - делится впечатлениями Симсон.

В прошлом году президент Алар Карис встретился с бывшей первой леди США. Это произошло в книжном магазине в Торонто, где они случайно столкнулись.

«Я столкнулся с Хиллари Клинтон в книжном магазине в Торонто. Она выразила свою признательность и благодарность за решительность Эстонии и поддержку Украины», - написал тогда президент Карис на своей странице в Facebook. Клинтон также написала посвящение президенту в своей книге «Под давлением страха».