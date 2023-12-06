Приготовьтесь почивать на лаврах: Павел Глоба рассказал, кого ждёт неожиданный сюрприз в декабре

Близнецы станут настоящими счастливчиками. Безоговорочные везунчики месяца достигнут всех поставленных целей и сумеют претворить заветные мечты в жизнь. Близнецам повезёт и в личной жизни: они могут встретить свою вторую половинку. Есть также шанс серьёзно обогатиться.

Ракам повезёт в финансовом плане. Фортуна будет на их стороне, представители знака могут смело закупаться лотерейными билетами. Денежная удача им гарантирована. Дела на работе тоже пойдут в гору. Раки могут надеяться на прибавку к зарплате или крупную премию.

Скорпионам также повезет финансово. Однако, чтобы сорвать куш, им придётся много работать в начале месяца. Если представители знака приложат максимум усилий и стараний, то будут почивать на лаврах и собирать плоды усердного труда.