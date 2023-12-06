Американская певица Тейлор Свифт признана человеком 2023 года по версии журнала Time, сообщает Meduza.
Тейлор Свифт – человек года по версии журнала Time. В номинантах были Путин, Си Цзиньпин и кукла Барби
«Каждый год есть свет и тьма; 2023 год был годом со значительной долей тьмы. В разделенном мире, где слишком много институтов терпят неудачу, Тейлор Свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света. Никто другой на планете сегодня не может растрогать так много людей», - говорится в заявлении издания.
В список претендентов на звание человека года, помимо Тейлор Свифт, журнал Time выдвигал участников забастовки сценаристов и актеров Голливуда, главу КНР Си Цзиньпина, гендиректора компании OpenAI Сэма Альтмана, куклу Барби, президента РФ Владимира Путина, короля Великобритании Карла III, главу Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также прокуроров, выступающих на судебных процессах против бывшего президента США Дональда Трампа.
В 2022 году человеком года, по версии Time, стал президент Украины Владимир Зеленский, а также люди из Украины и других стран, ставшие символом «украинского духа» сопротивления российской агрессии.