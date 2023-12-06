Тейлор Свифт – человек года по версии журнала Time. В номинантах были Путин, Си Цзиньпин и кукла Барби

«Каждый год есть свет и тьма; 2023 год был годом со значительной долей тьмы. В разделенном мире, где слишком много институтов терпят неудачу, Тейлор Свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света. Никто другой на планете сегодня не может растрогать так много людей», - говорится в заявлении издания.