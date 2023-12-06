СОСУЛЬКИ-УБИЙЦЫ ⟩ Оградительная лента не спасает от ответственности и несчастных случаев

Урмас Марди, член правления Союза квартирных товариществ, говорит, что товарищества не должны упускать из виду проблему сосулек. «Люди думают, что если мы натянем оградительную ленту, то избавимся от ответственности, но, к сожалению, это не так», - говорит он.