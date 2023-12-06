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СОСУЛЬКИ-УБИЙЦЫ ⟩ Оградительная лента не спасает от ответственности и несчастных случаев

Кетлин Крузе
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Урмас Марди, член правления Союза квартирных товариществ, говорит, что  товарищества не должны упускать из виду проблему сосулек. «Люди думают, что если мы натянем оградительную ленту, то избавимся от ответственности, но, к сожалению, это не так», - говорит он.

Наверное, мало найдется людей, которые, проходя по улице, не замечали, как на карнизах их домов поблескивает на солнце лед. «Опасные сосульки!» предупредил в среду в социальных сетях Тийт Терик, вице-мэр Таллинна, поделившись фотографией сосулек, свисающих с карниза.

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