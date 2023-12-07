Хотел расплатиться, но не тут-то было: клиент заправки в Таллинне попал в неловкую ситуацию

Бывают ситуации, когда нужно расплатиться за что-то прямо сейчас, на счету как назло денег совсем нет, а под рукой только наличные. Одно дело, если речь идет о 10, 20 и даже 50-евровой купюре, а что, если в бумажнике оказалась только банкнота в 500 евро? Да, нечасто, но такое все-таки бывает. Именно в такой ситуации оказался житель Эстонии.
Недавно в группе EZ-дуны! в Facebook появился пост, в котором автор жаловался на то, что на заправочной станции Circle K ему не смогли дать сдачи с 500-евровой купюры. Автор пишет, что он заправил автомобиль, пошел в кассу, где хотел расплатиться крупной банкнотой, но сдачи с 500 евро ему не нашлось. «Говорят, имеют право не принимать вовсе. Ссылались на внутренние правила, которые не смогли найти даже сами сотрудники», - пишет он, спрашивая, знает ли кто-то, действительно есть некий внутренний свод правил, в котором прописана такая ситуация.
Позже в публикации он отметил, что один из работников все-таки нашел решение, но какое именно - сказать не может, чтобы у сотрудника не возникло проблем.
В комментариях люди и шутят, и поддерживают, и объясняют, почему такие ситуации могут происходить:
«В Эстонии 500-евровые купюры не в обороте, поэтому да, могут и не менять. Это не закон внутри заправки, это везде в Эстонии так»;
«Их сложнее различить если будут фальшивые, поэтому они не обязаны принимать»;
«Это их проблемы, сели и уехали. Попросите счет, потом оплатите»;
«Боятся многие сдачу давать, мало ли хорошая подделка»;
«Даже если внутренние правила, то они распространяются на работников, и не могут быть выше закона. А по закону - 500 евро те же деньги, что 50 или 20. Позвоните в полицию, может там что подскажут»,
- пишут в комментариях.
Юридический директор Circle K в Эстонии Неле Лайдвеэ говорит, что в кассах автозаправочных станций Circle K ограниченное количество наличных, поэтому при оплате более крупной купюрой могут возникнуть ситуации, когда в кассе не хватит сдачи. Табличка с этой информацией, по ее словам, также доступна для клиентов в кассе каждой станции обслуживания.
«Eesti Pank и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора признали, что при оплате крупной суммой наличных торговцы имеют право устанавливать свои правила, а покупателям следует учитывать, что соотношение между количеством используемых наличных и суммой к оплате должно быть разумным», - отметила Лайдвеэ.
Мы решили обратиться и в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) и узнать, действительно ли есть закон, регулирующий подобные ситуации, а также если у предприятия действительно есть некий внутренний свод правил, как об этом должен узнать клиент, и как человеку стоит поступить в подобной ситуации.
Нам ответила Хеллика Тедер, юрист и руководитель отдела предпринимательства TTJA, которая сказала, что финансовое обязательство может быть исполнено наличными (VÕS § 91(1)). «С другой стороны, исходя из принципа свободы договора, если торговец не может вернуть потребителю такую большую сумму денег, стороны также могут отказаться от сделки. Во избежание путаницы торговец может также вывесить на отдельном знаке информацию о размере принимаемых купюр», - говорит она.
Также мы обратились к крупным сетям магазинов, чтобы узнать, какие правила действуют у них.
Кристийна Тамберг, руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma, отметила что, в магазинах Prisma принимаются все подлинные банкноты, находящиеся в обращении в Эстонии, а также банкноты номиналом 500 евро.
Специалист по коммуникациям Rimi Eesti Теэт Кольял говорит, что в отношении крупных купюр в их сети магазинов действительно установлены внутренние правила, в соответствии с которыми покупатели должны узнать у обслуживающего персонала, есть ли сдача с крупной купюры. Информация об этом также должна быть на видном месте во всех магазинах. «Мы проанализируем наши действия в этом отношении и внесем необходимые поправки для удобства клиентов», - говорит Кольял.
Леа Кимбер, руководитель отдела персонала Maxima Eesti рассказала, что однажды к одному из сотрудников магазина обратился клиент с просьбой обменять банкноту в 500 евро, поскольку в банке ему пришлось бы заплатить комиссию за обслуживание. «Мы не предлагаем напрямую услуги по обмену денег. Конечно, если клиент хочет что-то купить и заплатить за это банкнотой в 500 евро, он может это сделать. Однако возможность совершить покупку с помощью 500-евровой купюры зависит от наличия необходимой суммы наличных в кассе конкретного магазина в данный момент, - отмечает Кимбер. - В крупных магазинах может быть больше наличных, в маленьких - меньше, так как в настоящее время люди обычно расплачиваются картой, а это не позволяет получить необходимую для обмена наличности».