Хотел расплатиться, но не тут-то было: клиент заправки в Таллинне попал в неловкую ситуацию

«В Эстонии 500-евровые купюры не в обороте, поэтому да, могут и не менять. Это не закон внутри заправки, это везде в Эстонии так»;

«Их сложнее различить если будут фальшивые, поэтому они не обязаны принимать»;

«Это их проблемы, сели и уехали. Попросите счет, потом оплатите»;

«Боятся многие сдачу давать, мало ли хорошая подделка»;

«Даже если внутренние правила, то они распространяются на работников, и не могут быть выше закона. А по закону - 500 евро те же деньги, что 50 или 20. Позвоните в полицию, может там что подскажут»,