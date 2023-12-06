Ежегодно 6 декабря Финляндия празднует День независимости. Финляндия, которая в начале XX века входила в состав Российской империи как Великое княжество Финляндское, стала независимой в 1917 году, пишет Elu24.
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ОТКУДА ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ? ⟩ Финны зажигают две свечи на своих подоконниках в самый важный день для своей страны
Помимо парада, факельного шествия и президентского приема, у финнов есть еще одна старая традиция - 6 декабря финны зажигают две свечи на своих подоконниках. Согласно традиции, свечи зажигаются рано утром и остаются гореть как минимум до 21.00, пишет Ilta-Sanomat.