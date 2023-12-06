ОТКУДА ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ? ⟩ Финны зажигают две свечи на своих подоконниках в самый важный день для своей страны

Помимо парада, факельного шествия и президентского приема, у финнов есть еще одна старая традиция - 6 декабря финны зажигают две свечи на своих подоконниках. Согласно традиции, свечи зажигаются рано утром и остаются гореть как минимум до 21.00, пишет Ilta-Sanomat.