ГОРОСКОП НА 7 ДЕКАБРЯ ⟩ Львов ждет волна вдохновения и оптимизма, а Скорпионов осенит гениальная идея

Стрелец

Вы в отличной форме. Можете смело рассчитывать на победу над противником (как в интеллектуальной сфере, в словесной борьбе, так и в других видах сражения). В ваших действиях будут сочетаться вдохновение, напор, убежденность, азарт и тактическое искусство. Правильную линию сиюминутного поведения вы будете вычислять интуитивно, и это позволит вам практически не отклоняться от выбранного курса. Постарайтесь не принять за соперников тех, кого любите, не диктуйте им свою волю слишком безапелляционно. Достаточно того, что вы не скрываете перед ними своих мыслей и намерений.

Козерог

У вас появится настроение и необходимая энергия для домашних дел, а также блестящие идеи в этой области. Действуя в одном ключе с супругом или родителями, вы не будете испытывать неудобств, а результат усилий будет вполне удовлетворительным. Не исключено, что необходимость заниматься этой сферой жизни все же покажется вам большой жертвой, и времени, которое вы будете вынуждены уделять дому, будет немного жалко. В то же время сознание того, что вы справились с существенным препятствием или отвели от себя опасность, подбодрит вас, как и сознание выполненного долга.

Водолей

На редкость удачное время для полемики, интеллектуальных состязаний, для общения с зарубежными партнерами и людьми другого мировоззрения, веры. В деловых и нравственных вопросах вы сумеете отвоевать свою точку зрения, выиграете информационную конкуренцию. У вас будет поддержка партнера, друга, коллектива. Нужные сведения вы раздобудете быстро. Активные и открытые действия соперников могут сделать ненужным противостояние как таковое, и вместо ломания копий вы пожмете друг другу руки (уважение, дружеское расположение, единство убеждений помогут избежать конфликта).

Рыбы

Не теряйте времени, если решили потратиться. Расходы, связанные с обучением, путешествиями, переездом, нуждами детей, здоровьем, подарками, не создадут проблем, равно как и приобретение продуктов питания. Благодаря активной работе, разносторонним способностям, деловому инстинкту вы можете заработать премию, или получите иное разовое вознаграждение за свои усилия. Консультация у авторитетного специалиста окажется вам по карману. Обещает дать хорошие результаты обсуждение таких вопросов, как лечение или обучение за границей, применение лекарств импортного производства.