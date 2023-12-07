В течение этого дня рекомендуется воздержаться от любых дел и мероприятий, в которых излишняя эмоциональность или плохой контроль над своими чувствами могут сослужить вам плохую службу. В этот день контролировать свои эмоции будет необычайно сложно, а поэтому они могут проявиться в самый неподходящий для этого момент, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 7 ДЕКАБРЯ ⟩ Львов ждет волна вдохновения и оптимизма, а Скорпионов осенит гениальная идея
Благоприятный аспект между Меркурием и Нептуном в течение этого дня смягчит обстановку, сделает общение более доверительным. Это хорошее время для изучения всего скрытого, неизведанного, изучения психологии и изучения самих себя. Сегодня удачными окажутся прогулки вблизи водоемов. В принятии решений полагайтесь на свой внутренний голос.
Овен
Для большинства Овнов день благоприятен. Перед мартовскими представителями этого знака будут открываться все двери. Их напористость и активность будут восприниматься людьми как нечто абсолютно естественное. Прекрасное время для продвижения своих творческих проектов в дальних краях, для участия в спортивных и иных соревнованиях, а также для стремительного изменения в делах, связанных с семьей, недвижимостью, местом жительства. Бюрократические препоны не остановят вас, когда вы захотите осуществить свое намерение. Но обратить на них внимание и взять на заметку все же следует.
Телец
Вас ожидает успех в тайных мероприятиях. Кипучая деятельность принесет наилучший результат, если, преследуя свои собственные интересы, вы также сумеете вспомнить и о других людях. У вас найдутся активные помощники, которые возьмут на себя часть работы, если вы захотите заняться своими срочными личными делами в полном одиночестве. Многие люди не задумываясь окажут вам услугу, поддержат вас своими знаниями и влиянием в критической ситуации. Звезды советуют вам отложить на завтра общение с начальством, друзьями или коллективом единомышленников, обсуждение личных и деловых планов.
Близнецы
Взаимодействуя с окружающими, отдайте предпочтение совместной деятельности как таковой. Обсуждение ее результатов, как и новых срочных планов, лучше отложить на более позднее время, или на завтра. Активные действия, инициативы партнеров будут вам на руку. Не препятствуйте им, позвольте заняться тем, к чему они стремятся. Горячее желание прорваться в светлое будущее придаст и вам сил, чтобы нарушить некоторые незыблемые правила, диктуемые партнерами, родителями или привычкой. В порыве энтузиазма вы можете не заметить, как по мелочам подрываете основы собственного существования.
Рак
Воспользуйтесь своим боевым и деловитым настроением с самого утра, не теряя драгоценного времени. В порыве трудового энтузиазма вы свернете горы. Если вы начальник, то вам не придется долго заставлять подчиненных работать, вы зажжете их своей целью, вдохновите личным примером. В качестве подчиненного вы сможете беспрепятственно выполнять прямые обязанности, чувствуя, что интересы тех, на кого вы трудитесь, почти не расходятся с вашими собственными. Прилив энергии позволит вам преодолеть чрезмерно почтительное отношение к авторитетам, в том числе - в чисто профессиональной области.
Лев
На волне вдохновения и оптимизма вы справитесь с любым делом. Но все же это не лучший день для продвижения в профессиональной области, особенно если по роду деятельности вы связаны со скучными, деловыми, материальными вопросами. Напротив, если вы заняты в таких сферах, как обучение, спорт, туризм, развлечения, имеете отношение к рекламной, популяризаторской, просветительской работе, ваши действия буквально обречены на успех. Хорошее время для проведения срочных мероприятий, связанных с семьей и домом, а также для занятия интеллектуальным, духовным и физическим развитием детей.
Дева
Не сидите без дела. Вы можете смело решаться на срочные преобразования в домашней жизни. При этом долговременных проектов, слишком ответственных заявлений от своего имени следует избегать. В коротких, ясных по смыслу задачах риск будет полностью оправдан. Домашние станут вашими единомышленниками или окажут моральную поддержку. Продуманные заранее (или остро необходимые) начинания принесут несомненный успех. Если же, несмотря на благоприятную обстановку, ваша инициатива не принесла вам спокойствия и уверенности в себе, обратитесь вновь к своим планам и пересмотрите их.
Весы
Вы можете стать свидетелем бурной деятельности окружающих, их перемещений, переговоров. Идея заключить деловое соглашение, воспользоваться энтузиазмом партнеров и друзей вполне реальна. Но непосредственное участие в их инициативах, личное присутствие на проводимых ими мероприятиях вам все же лучше рассматривать как пробу, заявку. Вы можете дать о себе сведения или продемонстрировать, что согласны с замыслом других. Однако воздержитесь от решительных выступлений и долговременных обещаний от своего имени, присмотритесь к партнеру. Ваши мысли сегодня еще недостаточно ясны.
Скорпион
Прекрасное время для смелых замыслов, связанных с повседневным трудом и доходами, получаемыми от него. Сегодня вас может осенить гениальная идея о том, как следует работать, чьими услугами и какими инструментами пользоваться. Свои мгновенные озарения следует как можно быстрее воплотить в жизнь. Правда, придать им статус систематической работы не получится. Зато эксперимент, проведенный по горячим следам, позволит вам приобрести хороший опыт на будущее. Не исключено, что он принесет и деньги, но рассчитывать на стабильные и основательные барыши звезды вам пока не рекомендуют.
Стрелец
Вы в отличной форме. Можете смело рассчитывать на победу над противником (как в интеллектуальной сфере, в словесной борьбе, так и в других видах сражения). В ваших действиях будут сочетаться вдохновение, напор, убежденность, азарт и тактическое искусство. Правильную линию сиюминутного поведения вы будете вычислять интуитивно, и это позволит вам практически не отклоняться от выбранного курса. Постарайтесь не принять за соперников тех, кого любите, не диктуйте им свою волю слишком безапелляционно. Достаточно того, что вы не скрываете перед ними своих мыслей и намерений.
Козерог
У вас появится настроение и необходимая энергия для домашних дел, а также блестящие идеи в этой области. Действуя в одном ключе с супругом или родителями, вы не будете испытывать неудобств, а результат усилий будет вполне удовлетворительным. Не исключено, что необходимость заниматься этой сферой жизни все же покажется вам большой жертвой, и времени, которое вы будете вынуждены уделять дому, будет немного жалко. В то же время сознание того, что вы справились с существенным препятствием или отвели от себя опасность, подбодрит вас, как и сознание выполненного долга.
Водолей
На редкость удачное время для полемики, интеллектуальных состязаний, для общения с зарубежными партнерами и людьми другого мировоззрения, веры. В деловых и нравственных вопросах вы сумеете отвоевать свою точку зрения, выиграете информационную конкуренцию. У вас будет поддержка партнера, друга, коллектива. Нужные сведения вы раздобудете быстро. Активные и открытые действия соперников могут сделать ненужным противостояние как таковое, и вместо ломания копий вы пожмете друг другу руки (уважение, дружеское расположение, единство убеждений помогут избежать конфликта).
Рыбы
Не теряйте времени, если решили потратиться. Расходы, связанные с обучением, путешествиями, переездом, нуждами детей, здоровьем, подарками, не создадут проблем, равно как и приобретение продуктов питания. Благодаря активной работе, разносторонним способностям, деловому инстинкту вы можете заработать премию, или получите иное разовое вознаграждение за свои усилия. Консультация у авторитетного специалиста окажется вам по карману. Обещает дать хорошие результаты обсуждение таких вопросов, как лечение или обучение за границей, применение лекарств импортного производства.