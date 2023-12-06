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Между клиентом и магазином вспыхнул жаркий спор из-за квадроцикла. «Это было как на псковском рынке в советские времена»

Трийн Роос
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Квадроцикл. Снимок иллюстративный.
Квадроцикл. Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm

Житель Тарту Энн в начале прошлого года купил квадроцикл, у которого, по его словам, в первые же несколько поездок обнаружились мелкие неисправности. В магазине не стали сразу забирать машину, а попросили вернуть ее тогда, когда пробег будет 300 километров. «Когда я отвез к ним ATV, они сказали мне, что гарантийная книжка была неправильно напечатана и гарантия не действует так долго», - говорит Энн. Тем не менее, в магазине подтвердили, что гарантия еще действует, но покупатель не готов сотрудничать. «В данном случае нам не предоставляют технику для проверки, а претензия клиента - это неразумные расходы», - говорит представитель магазина.

В редакцию Elu24 обратился Энн, чтобы поделиться своей историей о покупке квадроцикла. Житель Тарту считает, что магазин, в котором он купил ATV, поступил с ним неправильно, не обеспечив ему гарантийный ремонт, которым он, как покупатель, мог бы быть доволен.

«1,5 года назад я купил новый квадроцикл в магазине Mehka на улице Туру в Тарту. Он стоил около 6350 евро. Если конкретно, то модель квадроцикла - CFMOTO 520L. Покупка была совершена 5 января 2022 года. Я покатался на нем несколько дней, и у ATV обнаружились небольшие неисправности. Я отвез машину обратно, но в магазине мне сказали, что сначала нужно проехать 300 километров, потом пройти техобслуживание, и тогда они проверят неисправности», - рассказывает Энн, который только недавно смог проехать на своем квадроцикле 300 километров.

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