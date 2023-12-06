Между клиентом и магазином вспыхнул жаркий спор из-за квадроцикла. «Это было как на псковском рынке в советские времена»

Житель Тарту Энн в начале прошлого года купил квадроцикл, у которого, по его словам, в первые же несколько поездок обнаружились мелкие неисправности. В магазине не стали сразу забирать машину, а попросили вернуть ее тогда, когда пробег будет 300 километров. «Когда я отвез к ним ATV, они сказали мне, что гарантийная книжка была неправильно напечатана и гарантия не действует так долго», - говорит Энн. Тем не менее, в магазине подтвердили, что гарантия еще действует, но покупатель не готов сотрудничать. «В данном случае нам не предоставляют технику для проверки, а претензия клиента - это неразумные расходы», - говорит представитель магазина.