Умер актер знаменитого фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»

«Отошел в небытие наш народный артист Украины Сергей Павлович Кустов – эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник», – написали в некрологе.

Кустов посвятил Первому театру 55 лет жизни, исполнив более 100 ролей. Среди них – Гамлет, Голохвастов в спектакле «За двумя зайцами», Робин Гуд и Лукаш в «Лесной песне».

«Сотрудничал с такими выдающимися режиссерами, как Сергей Данченко, Ада Куница, Владимир Опанасенко, Владимир Скляренко, Мирон Лукавецкий, Сергей Проскурня, Алла Бабенко, Алексей Кравчук, и другими. Мы искренне соболезнуем семье, друзьям и близким Сергея Павловича. Вечная память», – написали в посте.

5 декабря сообщили, что актера похоронят в Никополе Днепропетровской области, в котором и скончался актер. Там он проживал в последние годы.

Также в посте рассказали, что у Кустова осталась несбывшаяся мечта – роль Старика из произведения «Старик и море» американского писателя Эрнеста Хемингуэя.

«Вот и поплыл он в своей лодке далеко за горизонт… Прощайте, Сергей Павлович, великий актер!» – написали в некрологе.

Кустов с 1968 года и до конца жизни служил во Львовском ТЮЗе (сейчас Первый украинский театр для детей и юношества).

В кино он снимался с 1966 года. Широко известен он стал по роли одного из мушкетеров роты де Тревиля в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Также Кустов снимался в фильмах «Бурьян», «Город с утра до полуночи», «Пусть он выступит…», «Преступление со многими неизвестными».