ГАЛЕРЕЯ ⟩ На любимом таллиннцами мероприятии BURLESQUE SHOWCASE роскошь и богатство витали в воздухе

На мероприятие был приглашен уважаемый и известный парфюмер Валерий Морозов, среди творений которого уже несколько десятков парфюмерных шедевров. Специально для мероприятия в своей лаборатории PARFUME LAB он создал эксклюзивный парфюм BURLESQUE SHOWCASE PARFUME, который был презентован на вечере.