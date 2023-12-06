В преддверии рождественских праздников в ресторане BACIO состоялось грандиозное мероприятие BURLESQUE SHOWCASE, включающее в себя развлекательную шоу-программу с незабываемым ужином A La Carte из трех блюд от шеф-повара ресторана.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На любимом таллиннцами мероприятии BURLESQUE SHOWCASE роскошь и богатство витали в воздухе
На мероприятие был приглашен уважаемый и известный парфюмер Валерий Морозов, среди творений которого уже несколько десятков парфюмерных шедевров. Специально для мероприятия в своей лаборатории PARFUME LAB он создал эксклюзивный парфюм BURLESQUE SHOWCASE PARFUME, который был презентован на вечере.
Гости мероприятия окунулись в атмосферу веселья, роскоши и великолепия бриллиантов от ювелирного дома KATERINA JEWELLERY.
В финале вечера, по традиции, гостей порадовала лотерея от партнеров мероприятия с роскошными подарками.
Смотрите галерею!