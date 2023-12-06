НЕОЖИДАННО ⟩ СМИ выяснили, зачем Галкин и Пугачева приезжали в Юрмалу?

Издание Kas Jauns пишет, что Алла Пугачева и Максим Галкин отправились в гости к латвийскому миллионеру Юлию Круминьшу в его дом в Национальном парке Гауя недалеко от Сигулды.

12 декабря Круминьш отметит свое 80-летие, а ведущим вечера станет Максим Галкин. Шоумен хотел подробно обсудить с юбиляром сценарий празднования, поэтому они с Аллой Борисовной лично приехали в Сигулду, чтобы встретиться с ним за чашечкой кофе, пишет журнал.

Уже сообщалось, что Круминьш пригласил выступить на своем торжестве две известные группы из Италии, одну из Великобритании и ансамбль из Швеции. «Я также пригласил латвийскую группу, которая мне очень нравится. Не буду говорить название, еще рано, хочу сохранить интригу», - сказал Круминьш.

Вероятно, на юбилейное торжество приедет и итальянская звезда Адриано Челентано.