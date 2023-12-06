Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнется белая как снег полоса с 7 декабря

Согласно астрологическому прогнозу Павла Глобы, которым он поделился у себя на канале в Telegram, с 7 декабря начнется удачный период для Близнецов, Весов и Стрельцов. Они получат возможность проявить себя и достичь целей.
Близнецы
Близнецы смогут быстро разгрести накопившуюся работу и улучшить свое настроение. Важно быть позитивными и сохранять энергичный настрой.
Весы
Весам рекомендуется не спешить и дать себе возможность отдохнуть от суеты последних дней.
Стрельцы
Для Стрельцов главный совет: будьте активными, позитивно настроенными и готовьтесь к положительным переменам.