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Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнется белая как снег полоса с 7 декабря

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Согласно астрологическому прогнозу Павла Глобы, которым он поделился у себя на канале в Telegram, с 7 декабря начнется удачный период для Близнецов, Весов и Стрельцов. Они получат возможность проявить себя и достичь целей.

Близнецы

Близнецы смогут быстро разгрести накопившуюся работу и улучшить свое настроение. Важно быть позитивными и сохранять энергичный настрой.

Весы

Весам рекомендуется не спешить и дать себе возможность отдохнуть от суеты последних дней.

Стрельцы

Для Стрельцов главный совет: будьте активными, позитивно настроенными и готовьтесь к положительным переменам.

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