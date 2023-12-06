ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ ⟩ Двое неравнодушных прохожих пришли на помощь матери с ребенком

В группе «Märgatud Viljandis» Гелли делится своей историей и очень благодарна двум мужчинам, которые пришли ей на помощь.

«Я хочу поблагодарить этих двух замечательных людей, которые пришли мне на помощь в Кантрекюла в трудную минуту. Я не буду вдаваться в подробности, но если вкратце, то у меня был маленький ребенок, у которого началась истерика, а сумка для покупок полностью развалилась, и продукты буквально вываливались из нее. Ко всему прочему, я очень устала», - пишет Гелли.

Район Кантрекюла в Вильянди. Фото: Elmo Riig / Sakala

«Эти два очень милых и отзывчивых человека оказались в нужном месте в нужное время. Увидев мою разорванную сумку и ребенка в слезах, один из них взял ребенка на руки, после чего малыш успокоился, а другой предложил как-то взять сумку и помочь донести мне ее до дома. В растерянности, я мотала головой и сказала, что живу слишком далеко (пешком 10 минут) и как-нибудь справлюсь сама. Но они все равно сказали, что помогут, и с радостью помогли. На полпути к моему дому один из них зашел к себе домой, чтобы переложить мои вещи в целый пакет, а еще он поиграл с ребенком в гномика и принес ему шоколадку. Кроме того, в пакет мне положили конфеты», - делится трогательной историей женщина.

«Я хочу напомнить всем: обратите внимание на человека, который в этом нуждается! Делайте добро, и оно вернется к вам!»

Гелли очень рада, что среди нас есть такие добрые люди, которые осмеливаются протянуть руку помощи.

Пост молодой матери собрал множество комментариев, в которых люди радуются, что доброта еще не исчезла из нашего мира. «Такие помощники делают это чудесное время Адвента еще прекраснее», - говорит один из комментаторов. «Это как сцена из фильма. Удивительно, что в нашем ожесточенном мире все еще есть такие замечательные люди», - говорит другой.