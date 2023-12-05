ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сколько пиццы: в Таллинне торжественно открылась долгожданная Domino's Pizza

Сегодня прошло официальное открытие одной из самых популярных в мире пиццерий - Domino's Pizza, а завтра в торговом центре Mustamäe Keskus можно будет бесплатно получить пиццу.

Смотрите галерею, чтобы узнать, кто пришел на торжественное открытие нового заведения!

На своей странице в Facebook пиццерия объявила, что раздаст 500 пицц бесплатно.

«Domino's Pizza готовится стать вашим новым пиццерийным раем! Присоединяйтесь к вечеринке с пиццей, поставив лайк на нашей странице в Facebook, и станьте одним из первых 500 клиентов на торжественном открытии 6 декабря. Поставьте лайк на нашей странице Facebook, покажите его при оформлении заказа и вуаля - бесплатная пицца ваша!» - сказано в социальной сети.

Бесплатные пиццы будут раздавать: 1-й сеанс: 12.00-14.00 (250 бесплатных пицц) 2-й сеанс: 17.00 -19.00 (250 бесплатных пицц) Предложение действительно для одной бесплатной пиццы на одного клиента.

Основанная в Америке в 1960 году, Domino's Pizza - это международная сеть пиццерий, насчитывающая сегодня около 20 000 точек по всему миру.

Всемирно известная сеть Domino's Pizza славится скоростью приготовления пиццы. В среднем пицца готовится за 15 минут, а доставка, которая, разумеется, осуществляется бесплатно, занимает не более 30 минут.