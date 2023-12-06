ПЕРЕВЕЗ СЕМЬЮ В ЭСТОНИЮ ⟩ Врач Андрей из России выступил против войны и отправился помогать украинцам

Российский врач Андрей Волна в интервью финской газете Iltalehti заявил, что не вернется в Россию. Он принял радикальное решение и не жалеет о том, что покинул Москву, чтобы лечить украинских солдат, раненных на войне.
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«В России меня бы немедленно арестовали. Мои действия, несомненно, были бы расценены как государственная измена и привели бы к длительному сроку заключения», - рассуждает Волна о том, какова была бы его судьба, если бы он решил вернуться в Россию. «Я не жалею о своем решении. Мое сердце с украинцами».