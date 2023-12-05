«Дает чувство удовольствия, полезная для желудка и противодействует аллергии». Диетолог назвала идеальную еду для здоровья в зимний период

«Овощные супы богаты калием, который полезен для сердца и предотвращает отеки. Чтобы суп был полноценным сбалансированным блюдом, добавляйте белковый компонент – фасоль или зеленый горошек, чечевицу или грибы. Можно также варить супы на нежирном мясе или рыбе, тогда белка в таком супе будет гораздо больше, он будет надолго давать ощущение сытости. А еще овощной суп на слабом нежирном бульоне содержит глутаминовую кислоту, которая дает чувство удовольствия и покоя, полезна для желудка и кишечника, способствует его заживлению при воспалениях и противодействует аллергии», – отметила эксперт.