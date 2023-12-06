ГОРОСКОП НА 6 ДЕКАБРЯ ⟩ Тельцов поддержат друзья, а Весам пойдут на пользу нововведения

Стрелец

Примиритесь с членами семьи, восстановите с ними дружеские, доверительные отношения. Почувствуйте новую ценность семейного счастья. Даже если вы активно спорили о принципиальных вопросах (идеологических, коммерческих, нравственных или религиозных), то поймете, что для повседневной жизни это совсем не главное. Духовное согласие на инстинктивном уровне, кровное родство, уважение, обычная человеческая симпатия станут гораздо важнее словесных баталий. Имущественные, моральные и деловые претензии друг к другу утратят значение. Вы можете расслабиться и с удовольствием провести вечер дома.

Козерог

Вы получите поддержку и одобрение друзей, хороших знакомых, а также постоянного партнера, клиента, супруга. Не слыша и не видя их, вы сумеете угадать их расположение к вам, вашей точке зрения и образу мыслей. В конфликте с напористыми конкурентами, с идейными противниками, с людьми издалека они будут на вашей стороне, окажут вам психологическую и моральную помощь. Если вас мучает совесть, вы сможете оправдаться перед собой и другими, используя обстоятельства или чужое настроение. Козероги, рожденные в середине января, явственнее других ощутят, что к ним вернулась уверенность в себе.

Водолей

Благодаря тайной поддержке друзей или родственников вы сможете поправить финансовые дела или избавиться от беспокойства за их течение. Последствия вашего участия в споре, в экспериментальной работе, в конкурентной борьбе будут значительно смягчены. К вечеру вы будете склонны забыть о пережитой суете. Возможно получение спонсорской помощи. Там, где становится невозможна материальная компенсация за понесенный ущерб, вы получите возмещение в духовном, нравственном, психологическом эквиваленте. Благоприятно приобретение музыкальных записей, в аудио- или видеоварианте.

Рыбы

Утром вам достанутся не самые приятные переживания, вызванные внезапной переменой обстановки. Зато общее течение событий позволит восстановить душевное равновесие. Неприятные ощущения от критики со стороны официальных лиц будут возмещены радостью от общения с единомышленниками. Для свободных художников станет настоящим утешением общение с хорошим другом, если не удастся завоевать любовь широкой публики. Женщинам-Рыбам звезды советуют не огорчаться по поводу родительских и супружеских придирок, а встретиться с подругой или пойти в клуб, посетить коллективное мероприятие.