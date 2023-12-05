ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Такого у нас на сцене еще не было!» Современная Баба-Яга раскрыла подробности новогодней премьеры Русского театра

«По одежке» Бабу-Ягу можно отнести к отрицательным героям, но в этом спектакле все по-другому. «Бабы-Яги на самом деле никогда не были отрицательными персонажами, потому что они всегда были помощниками. Да, в летописях они выступали в качестве проводника, стояли на границе с потусторонним миром, но они всегда помогали герою и никогда не чинили препятствия», - рассказывает Даниил Зандберг об образе Бабы-Яги в сказках.

На сцене Русского театра перед нами предстанут три веселые современные Бабы-Яги, которые не побояться противостоять коварному Кощею Бессмертному и помогут вернуть новогодний праздник. «Наши Бабки-Ёжки, мне кажется, достаточно трогательные, и они очень хотят прийти к детям на праздник, встретиться с Дедом Морозом и увидеть все новогодние чудеса», - говорит исполнительница одной из главных ролей Алина Кармазина.

Музыкальный спектакль отличается яркими костюмами, красочными декорациями, впечатляющими спецэффектами и захватывающим сюжетом. «Я думаю, что одной из самых необычных вещей, которые в этом спектакле будут, - кукла Змей Горыныча. Она очень большая и впечатляющая. Такого еще у нас на сцене не было, поэтому это что-то новенькое», - актриса театра слегка приоткрывает завесу тайны и заинтриговывает.

Актеры великолепно воплощают образы сказочных персонажей, заставляя зрителей поверить в чудо. Вместе с главными героями маленькие зрители смогут отправиться в незабываемое путешествие, полное приключений, веселья и волшебства.

О чем еще рассказали Даниил Зандберг и Алина Кармазина, смотрите в видео!