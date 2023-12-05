ЖУТКИЙ СЛУЧАЙ В ПОЛЬШЕ ⟩ Мать мечтала о дочери: травмы ребенка шокировали даже опытных следователей

Для 23-летней жительницы Польши Михалины, ее внешность и имидж были очень важны. Соседи говорили, что она вела себя как знаменитость. Когда она забеременела, то выкладывала фотографии одежды для своей малышки, своей беременности и того, как сильно она ждала появления дочери. Но родился мальчик.