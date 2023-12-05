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ЖУТКИЙ СЛУЧАЙ В ПОЛЬШЕ ⟩ Мать мечтала о дочери: травмы ребенка шокировали даже опытных следователей

Трийн Пальмипуу
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Фото: Shutterstock

Трехмесячному польскому мальчику Кубусу пришлось пережить жестокое насилие со стороны людей, которые должны были безоговорочно защищать и любить его.

Для 23-летней жительницы Польши Михалины, ее внешность и имидж были очень важны. Соседи говорили, что она вела себя как знаменитость. Когда она забеременела, то выкладывала фотографии одежды для своей малышки, своей беременности и того, как сильно она ждала появления дочери. Но родился мальчик.

Сыну Кубусу было всего три месяца, когда он попал в больницу. Его травмы поразили даже опытных медиков и полицейских следователей, пишет Fakt. Следователи охарактеризовали Михалину как пассивно-агрессивного нарцисса, лишенного эмпатии.

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