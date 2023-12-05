РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ ⟩ В трех городах Эстонии покажут захватывающий новогодний мюзикл «12 месяцев»

Этот захватывающий спектакль приглашает вас в удивительный мир, наполненный волшебством и яркими эмоциями. Сюжет начинается с загадочного вопроса: «Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, которая видела все двенадцать месяцев сразу. Как же это случилось?»

Вас ждет удивительное путешествие, где добрая девчушка отправится в зимний лес за подснежниками и обнаружит костер, у которого греются все 12 месяцев. Михаил Славский, известный своими творческими и инновационными постановками, привнес в этот спектакль уникальный взгляд, добавив современное волшебство и эффектные световые решения. Каждый месяц станет уникальным миром с собственными героями, загадками и чудесами.

На сцене засияют талантливые актеры, воплощая перед вами знакомых героев в новом свете. Актриса театра и кино Лариса Саванкова в роли мачехи, Паола Мейдра в образе взбалмошной принцессы, Хелена Вахесалу-Тислер в роли дочки, Алиса Гайчонок в роли падчерицы, а также Вадим Малышкин в образе учителя - каждый из них привнесет в представление свой уникальный талант и неповторимый характер.

Не упустите возможность принять участие в волшебном празднике на сцене! Спектакль «12 месяцев» станет незабываемым воспоминанием театрального сезона 2023 года для вас и ваших детей.

Внимание, розыгрыш!