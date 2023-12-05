СМОТРИ ⟩ Пластик и мусор: юные модели из Таллинна приняли участие в необычной, но очень важной фотосессии

«Этой фотосессией мы затронули глобальную проблему загрязнения нашей планеты пластиком, - объясняет Диана. - Мы все знаем, что пластик вреден для окружающей среды, но понимаем ли мы, насколько?»

Пластик может разлагаться сотни лет, выделяя вредные химические вещества в почву и воду. Пластик также может нанести вред животным, которые могут его проглотить или запутаться в нем. Пластик повсюду, и мы часто не замечаем, в каких количествах мы его используем.

«Мы в Tomson Top Model хотели привлечь внимание к этой глобальной проблеме и сделали эту фотосессию с фотографом Дарьей Медведевой. На фотографиях маленькие девочки позируют с пластиковыми предметами, разоблачая абсурдность и опасность потребительства. Мы надеемся, что эти изображения заставят вас дважды подумать, прежде чем покупать или использовать пластиковые изделия», - говорит Диана Томсон.

В своей школе Диана Томсон подготавливает моделей для дальнейшей работы на мировых подиумах и перед камерой.

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