Юные модели из таллиннской школы Tomson Top Model поучаствовали в необычной, но очень важной фотосессии. Хозяйка школы, обворожительная и очень сексапильная эстонская модель Диана Томсон, поделилась своими мыслями об этой съемке.
СМОТРИ ⟩ Пластик и мусор: юные модели из Таллинна приняли участие в необычной, но очень важной фотосессии
«Этой фотосессией мы затронули глобальную проблему загрязнения нашей планеты пластиком, - объясняет Диана. - Мы все знаем, что пластик вреден для окружающей среды, но понимаем ли мы, насколько?»
Пластик может разлагаться сотни лет, выделяя вредные химические вещества в почву и воду. Пластик также может нанести вред животным, которые могут его проглотить или запутаться в нем. Пластик повсюду, и мы часто не замечаем, в каких количествах мы его используем.
«Мы в Tomson Top Model хотели привлечь внимание к этой глобальной проблеме и сделали эту фотосессию с фотографом Дарьей Медведевой. На фотографиях маленькие девочки позируют с пластиковыми предметами, разоблачая абсурдность и опасность потребительства. Мы надеемся, что эти изображения заставят вас дважды подумать, прежде чем покупать или использовать пластиковые изделия», - говорит Диана Томсон.
В своей школе Диана Томсон подготавливает моделей для дальнейшей работы на мировых подиумах и перед камерой.
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