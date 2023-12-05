Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу

Лишь сегодня в СМИ стали появляться подробности той самой госпитализации. Оказалось, что ситуация Джейми была тяжелой - ткани ноги оказались поражены инфекцией. Он несколько недель провел на больничной койке, мучаясь от воспаления.

Мужчине пришлось перенести пять операций, которые должны были остановить заражение тканей. Однако абсцесс прогрессировал, и врачам пришлось пойти на кардинальные меры - ампутацию.

Теперь 71-летний Джейми проходит реабилитационный период. Как пишут журналисты, его самочувствие оставляет желать лучшего. В Сети появился кадр, на котором отец поп-дивы все еще выглядит болезненно.

Напомним, что четыре года назад Спирс чудом избежал смерти. Мужчина попал в клинику с разрывом кишечника и пережил две операции. В тот момент Бритни продемонстрировала озабоченность судьбой отца. Артистка даже отменила большой гастрольный тур.

«Мой отец был госпитализирован и только чудом не умер. Я благодарна судьбе за то, что он остался жив, но до полного выздоровления ему предстоит пройти долгий путь. И теперь я должна сосредоточить все свое внимание и энергию на том, чтобы ему помочь. Я рассчитываю на ваше понимание и поддержку», - обращалась певица к поклонникам.

Тогда все верили, что у Бритни и Джейми теплые отношения. Но в 2021-м поп-принцесса начала судебные разбирательства. Она обвинила родителя в жестком обращении и рассказала о тотальном контроле с его стороны.

По словам артистки, отец не только захватил ее банковские счета, но запретил выходить замуж и иметь детей. Бритни заставили поставить внутриматочную спираль, принимать препараты и проходить лечение в психбольнице.

«Слишком больна, чтобы выбрать себе парня, но в то же время достаточно здорова, чтобы появляться в ситкомах и утренних шоу, а также выступать перед тысячами людей в разных частях мира каждую неделю», - иронично высказывалась певица.

Желание Спирс освободиться от гнета отца поддержали миллионы поклонников. Общественности удалось повлиять на ситуацию. В итоге Джейми лишили полномочий опекуна.