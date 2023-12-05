В одну снежную пятницу электричество отключается в 12:30 и отсутствует почти пять часов, в субботу оно пропадает в 16:45, но, к счастью, снова включается в 17:27. В воскресенье просыпаешься в надежде на более удачный день, но проводишь в итоге все время боришься с короткими перебоями в подаче электричества. То же самое повторяется и на следующей неделе: во вторник без электричества с 5:00 до 21:30, и все это продолжается неделями. Такова суровая реальность, в которой с октября находятся жители нескольких деревень в волости Раэ.