Непростой для певицы период: у Веры Брежневой отобрали бизнес в России

Речь идет о модном бутике Брежневой, который она открыла в 2017 году в Санкт-Петербурге с российским дизайнером Ханной Хмелевой. Как пишут СМИ, из совместного бизнеса вышла именно стилистка. Она открыла новое ООО и оформила активы только на себя. Причиной такого решения стало то, что Брежнева уже более полутора лет не занимается продвижением бутика и вовсе не вовлечена в дела.