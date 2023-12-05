Непростой для певицы период: у Веры Брежневой отобрали бизнес в России

До недавнего времени исполнительница была владелицей модного бутика в России.
Речь идет о модном бутике Брежневой, который она открыла в 2017 году в Санкт-Петербурге с российским дизайнером Ханной Хмелевой. Как пишут СМИ, из совместного бизнеса вышла именно стилистка. Она открыла новое ООО и оформила активы только на себя. Причиной такого решения стало то, что Брежнева уже более полутора лет не занимается продвижением бутика и вовсе не вовлечена в дела.
Между тем зарегистрированное ООО Брежневой в России закрыли из-за неуплаты долгов. Певица более полтора года не платила налоги.
Отметим, Вера Брежнева, которая до 24 февраля 2022 года активно строила карьеру в России, осудила полномасштабную войну в Украине и покинула страну. Она поселилась за границей и занялась волонтерством. Более того, исполнительница начала выпускать украиноязычные песни.