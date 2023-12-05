Эстонско-финская красотка отправилась на отдых в горы, а оказалась в бутике элитных часов

Эрна Хуско, несомненно, женщина, которая умеет отдыхать. Ее отпуск разнообразен и роскошен. Во время летнего отпуска в Греции Хуско пришлось купить новое бикини, а во время осеннего отпуска в Дубае она потеряла кольца стоимостью в несколько тысяч евро. Теперь фитнес-красотка отправилась в горы Андорры, на этот раз с загадочным мужчиной, личность которого остается тайной.