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Эстонско-финская красотка отправилась на отдых в горы, а оказалась в бутике элитных часов

Sten Talivee
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Эрна Хуско.
Эрна Хуско. Фото: Erna Husko erakogu

Фитнес-красотка Эрна Хуско сообщила своим подписчикам, что отправляется на отдых в горы Андорры. Пока что ее путешествие было полным приключений: она провела тест-драйв летних шин на скользкой горной дороге и заглянула в бутик элитных часов, пишет Elu24.

Эрна Хуско, несомненно, женщина, которая умеет отдыхать. Ее отпуск разнообразен и роскошен. Во время летнего отпуска в Греции Хуско пришлось купить новое бикини, а во время осеннего отпуска в Дубае она потеряла кольца стоимостью в несколько тысяч евро. Теперь фитнес-красотка отправилась в горы Андорры, на этот раз с загадочным мужчиной, личность которого остается тайной.

В соцсети Snapchat Хуско сообщила поклонникам, что добралась до гор Андорры. Сначала она продемонстрировала прекрасный вид на горы из своего жилья. Затем она отправилась в тур по горным дорогам и призналась, что извилистые дороги вызывают у него тошноту.

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