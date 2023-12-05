Как принцесса Диана предсказала свою гибель: мрачные знаки судьбы

Разговор с поверенным

В 1995-м, за два года до аварии, Диана настояла на встрече со своим поверенным Виктором Мишконом. Он рассказал об этом спустя несколько лет. Виктор признался: принцесса сообщила ему, что погибнет в результате автокатастрофы. При этом она была уверена, что аварию подстроят специально, чтобы добиться ее гибели. Диана повторила несколько раз: либо она умрет, либо будет серьезно ранена.

На вопрос - откуда у нее такая информация? - принцесса заверила: из очень надежных источников, но уточнять не стала. Юрист счел эти слова беспочвенной паникой и не стал ничего предпринимать. Тогда Диана поделилась своими опасениями с дворецким - но и у него не нашла поддержки и понимания. Как знать, если бы эти люди отнеслись к страхам Дианы более серьезно, безвременной гибели «королевы людских сердец» удалось бы избежать.

Похороны Версаче

Интересно, что последнее лето Дианы было омрачено трагическими событиями. Она проводила отпуск вместе с сыновьями - Уильямом и Гарри. Все трое наслаждались отдыхом: много плавали, катались на яхте и гидроциклах. Но вскоре каникулы были прерваны, стало известно о безвременной кончине 50-летнего кутюрье Джанни Версаче. Он был убит в собственном доме во Флориде.

Итальянский дизайнер был близким другом Дианы, именно благодаря ему она смогла прийти в себя после развода с Чарльзом, смогла найти свой особый стиль. Принцесса не могла проигнорировать похороны Версаче. Она отвезла сыновей в Лондон, а сама отправилась в Милан. На поминальной службе она сидела рядом с другими друзьями - Элтоном Джоном, Стингом и его женой.

Сбывшиеся пророчества

Именно после похорон Версаче она поделилась со своим дворецким опасениями за собственную жизнь. Она не могла отделаться от мысли, что ее судьба предрешена. Прошло всего несколько недель - и предчувствия Дианы сбылись. Ее жизнь оборвалась в тоннеле под Сеной, и никто не смог ее спасти.