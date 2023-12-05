Неожиданно? Всемирно известная 21-летняя певица совершила каминг-аут

Соответствующее признание артистка сделала в разговоре с журналистами Variety. В частности, он поинтересовался у 21-летней исполнительницы, не собирается ли она совершить каминг-аут. На что Билли удивленно ответила, что считала, что все догадываются о ее нетрадиционной сексуальной ориентации и что ей нравятся девушки.

«Я думала, что это было очевидно... Я не понимала, что люди не знают... Я делала это давно и просто не говорила об этом», - поделилась артистка.

Правда, после выхода статьи на Билли Айлиш посыпался шквал критики. Некоторые пользователи обвинили знаменитость в том, что она занимается квирбейтингом, то есть заигрывает с ЛГБТ-сообществом, чтобы у нее была большая армия поклонников. На такие мнения пользователей навеяло то, что звезда словно нечетко говорила о своей сексуальной ориентации.

В своем Instagram Билли ответила на хейт. Она заявила, что ей нравятся мужчины и женщины. Также артистка попросила оставить ее в покое.

«Мне нравятся парни и девушки. Оставьте меня в покое», - резко написала артистка.