ЧУДНЫЙ КАДР ⟩ Юри Ратас поделился милой фотографией своего нового домашнего питомца

Щенка бернской альпийской овчарки зовут Брауни , и он появился в семье Юри Ратаса в ноябре этого года.

В честь начала рождественского сезона Ратас поделился новой фотографией симпатичного питомца, который уютно устроился на фоне рождественских украшений. Под фотографией Юри Ратас пожелал своим подписчикам в Instagram и Facebook прекрасного рождественского сезона.

Ратас не публиковал в социальных сетях много информации о своей новой собаке. «В доме снова переполох - новый член нашей семьи Брауни», - написал Ратас в посте, опубликованном в середине ноября.

Любимцем семьи Юри Ратаса на протяжении девяти лет был тоже бернский зенненхунд Хорре, который этим летом, к сожалению, ушел на радугу. «Пройдет время, и воспоминания будут искренними и счастливыми, ты всегда будешь нашим дорогим Хорре», - написал тогда Ратас в социальных сетях.

Хорре, весивший 70 килограммов, всегда появлялся в социальных сетях Ратаса по особым случаям и был очень любим подписчиками политика.

Бернская альпийская овчарка - одна из самых популярных пород собак в Эстонии. В 2022 году она заняла 6-е место в рейтинге популярности пород собак, составленном Эстонским кеннел-клубом (EKL). В 2022 году в EKL было зарегистрировано 125 новых бернских альпийских овчарок (см. рейтинг здесь ).

Идеальная семейная собака

Бернская альпийская овчарка может быть довольно непослушной и активной в щенячьем и молодом возрасте. С возрастом она становится гораздо спокойнее и больше не будет грызть все ножки ваших стульев. Во взрослом возрасте это дружелюбный, добродушный и спокойный компаньон, который хорошо ладит с детьми.

Собакам этой породы нравится быть частью семьи, и они с радостью будут участвовать во всех мероприятиях, которыми занимается все остальные члены семьи. Эти собаки любят находиться на улице, их потребности и желания идеально подходят для жизни в дикой природе. Они любят холодную погоду.