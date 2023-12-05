ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ ⟩ Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, что стоит и чего не стоит делать в декабре

«Заканчивается календарный 2023 год и 7 декабря мы вступаем в энергии нового месяца по китайскому календарю, месяц Деревянной Крысы. Он предпоследний в году Водного Кролика, - говорит Ольга Кирну. - В декабре наш ждет несколько событий, на которые хочу обратить ваше внимание. День зимнего солнцестояния, энергия Инь будет на самом пике и 22 декабря произойдет переход с самой-самой тёмной иньской энергии в янскую энергию. И далее световой день начнет увеличиваться и света будет с каждым днем всее больше. В этот день рекомендую подвести итоги 2023 года».