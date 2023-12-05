ВИДЕО ⟩ 30 лет спустя: сколько сегодня заплатил бы в магазине Кевин из фильма «Один дома»

Первые две части серии фильмов «Один дома» с Маколеем Калкиным в роли Кевина Макалистера - такая же неотъемлемая часть Рождества, как свечи Адвента и церковные концерты. Одна из сцен первой части показывает 8-летнего Кевина, делающего покупки в супермаркете. Сколько он заплатил за свои покупки 30 лет назад и сколько бы они стоили сегодня?