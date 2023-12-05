В первой части культового фильма «Один дома» 8-летний главный герой самостоятельно отправился за покупками. Наблюдательные зрители записали содержимое его тележки и перевели стоимость покупок в сегодняшнюю валюту. Как вы думаете, насколько выросли цены за это время?
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ВИДЕО ⟩ 30 лет спустя: сколько сегодня заплатил бы в магазине Кевин из фильма «Один дома»
Первые две части серии фильмов «Один дома» с Маколеем Калкиным в роли Кевина Макалистера - такая же неотъемлемая часть Рождества, как свечи Адвента и церковные концерты. Одна из сцен первой части показывает 8-летнего Кевина, делающего покупки в супермаркете. Сколько он заплатил за свои покупки 30 лет назад и сколько бы они стоили сегодня?