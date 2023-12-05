ВИДЕО ⟩ Эстонская королева спорта проверила знания мужа-американца о нашей стране: это очень смешно!

Грете Гриффин, живущая в Америке, прожила со своим американским мужем Робертом Гриффином почти восемь лет. Накануне годовщины Грете устроить своему мужу испытание, темой которого была, конечно же, Эстония.

Эстонка выложила видео теста на своем аккаунте в Instagram.

«О, Боже», - сказал Роберт перед началом теста.

«Какова численность населения Эстонии?» Грете начала с более простого вопроса.

«Более миллиона человек», - ответил Роберт, прежде чем Грете попросила его уточнить. «Я бы сказал, 1,3 миллиона», - таков был правильный ответ Роберта.

«Цвета эстонского флага?» Грете задала следующий вопрос, на который Роберт также ответил правильно.

Следующие вопросы оказались для Роберта сложнее. «Кто является президентом Эстонии?» спросила Грете, на этот вопрос Роберт не смог ответить. Он сказал, что президент Эстонии - женщина. «Была женщиной», - уточнила Грете.

«Яанус Шадейко!» Роберт выкрикнул имя отца Греты.

«Эстонский национальный цветок?» Грете продолжает, и по выражению лица Роберта становится ясно, что он не знает ответа на этот вопрос. Наконец Роберт хитро выкручивается и отвечает, что эстонский национальный цветок - это Грете!

«Ладно, я цветок. Продолжим», - радостно воскликнула Грете.

В качестве предпоследнего вопроса Грете хотела узнать, сколько туристов посещают Эстонию каждый год. Роберт предложил три миллиона, что было совсем не плохо.

«Какая марка автомобиля является самой продаваемой в Эстонии?» спросила Грете, и Роберт предложил Peugeot, на что эстонка рассмеялся. «Ха, ты сказал Peugeot, но правильный ответ Toyota!»