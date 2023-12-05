Уже завтра в Таллиннском торговом центре Mustamäe Keskus состоится грандиозное открытие всемирно известной сети пиццерий Domino's Pizza. Жителей и гостей города будет ждать большой сюрприз.
СОТНИ БЕСПЛАТНЫХ ПИЦЦ ⟩ На открытии всемирной известной сети Domino's Pizza таллиннцев ждет щедрое угощение
На своей странице в Facebook пиццерия объявила, что раздаст 500 пицц бесплатно.
«Domino's Pizza готовится стать вашим новым пиццерийным раем! Присоединяйтесь к вечеринке с пиццей, поставив лайк на нашей странице в Facebook, и станьте одним из первых 500 клиентов на торжественном открытии 6 декабря. Поставьте лайк на нашей странице Facebook, покажите его при оформлении заказа и вуаля - бесплатная пицца ваша!» - сказано в социальной сети.
Бесплатные пиццы будут раздавать:
1-й сеанс: 12.00-14.00 (250 бесплатных пицц)
2-й сеанс: 17.00 -19.00 (250 бесплатных пицц)
Предложение действительно для одной бесплатной пиццы на одного клиента.