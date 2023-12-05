СОТНИ БЕСПЛАТНЫХ ПИЦЦ ⟩ На открытии всемирной известной сети Domino's Pizza таллиннцев ждет щедрое угощение

На своей странице в Facebook пиццерия объявила, что раздаст 500 пицц бесплатно.

«Domino's Pizza готовится стать вашим новым пиццерийным раем! Присоединяйтесь к вечеринке с пиццей, поставив лайк на нашей странице в Facebook, и станьте одним из первых 500 клиентов на торжественном открытии 6 декабря. Поставьте лайк на нашей странице Facebook, покажите его при оформлении заказа и вуаля - бесплатная пицца ваша!» - сказано в социальной сети.