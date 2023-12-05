В Solaris открылся волшебный фотоуголок: хороший повод сделать праздничный семейный снимок!

По словам руководителя по маркетингу центра Solaris Кристин Лепиксон, каждый год фотоуголок посещают сотни эстонских семей - это стало прекрасной рождественской традицией и событием, которого люди с нетерпением ждут.

«Они приходят фотографироваться семьями, с детьми и собаками, в ярких рождественских костюмах и шапках гномиков», - Лепиксон описала атмосферу работающего уже пятый год популярного фотоуголка.

«Поскольку интерес людей к красивым рождественским фотографиям себя и своих близких довольно высок, оба дня фотографии будут делать в порядке живой очереди. Поэтому, если вы отправляетесь в фотоуголок, я рекомендую запастить временем и терпением», - добавила Кристин Лепиксон.

Фото: Энрико Педаксалу и Андрес Паомеэс II

На изготовление рождественского венка размером почти три метра и весом несколько сотен килограммов, а также окружающих его рождественских звезд потребовалось три дня, двести килограммов хвойных веток и порядка сотни бумажных пакетов. Если праздничные звезды Анна Люттер смогла сложить сама, то для изготовления венка пришлось звать на помощь флористов цветочного магазина Studio Nelk.

«Основа венка сделана из эстонской колючей ели и можжевельника – от нее исходит очень приятный еловый аромат. Кроме того, для придания венку пышности использовались кипарис, сосна, туя и другие материалы. Каждую ветку приходилось прикреплять к каркасу вручную и по одной», - пояснила Анна, добавив, что венок и украшения были изготовлены из максимально возможного количества доступных подручных материалов.

«Идея гигантского рождественского венка появилась давно, но я долго придумывала, что еще можно было бы разместить рядом с таким потрясающим венком, – рассказала Анна. - В середине ноября, когда я вместе со учениками складывала крошечные рождественские звездочки, мне вдруг пришла в голову идея, что можно сделать такие же звезды очень большими. Поскольку бумаги столь крупного формата под рукой не было, я использовала отбракованные бумажные пакеты, из которых вручную вырезала выкройки, складывала в нужную форму и затем склеивала».

Фотоуголок на 0 этаже центра Solaris открыт для всех желающих до 31 декабря. Два воскресенья подряд, 10 и 17 декабря, с 11:00 до 13:00 под руководством фотографа Марилин Леэнурме здесь пройдут бесплатные рождественские фотосессии.