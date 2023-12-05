Невероятный парад звезд на фестивале Õllesummer: смотрите, кто будет выступать в Таллинне!

Крупнейший в Эстонии фестиваль Õllesummer уже предстоящим летом отметит свое 30-летие! В связи с этим организаторы приоткрыли завесу тайны о первых артистах, которые выступят с 3 по 6 июля на Певческом поле в Таллинне. Как и полагается грандиозному юбилею, список артистов – настоящая клубничка для любого меломана.
В сопровождении мощного пиротехнического шоу выступят мировой флагман танцевальной музыки Scooter, бесспорно самая популярная украинская певица Светлана Лобода, честь и гордость Латвии Brainstorm, и неоспоримый король софт-рока Smokie из Англии. Наряду с зарубежными артистами можно будет увидеть лучших отечественных исполнителей, таких как Tommy Cash, Terminaator, Trad Attack!, Smilers, 2 Quick Start, Койт Тооме, Анне Вески, Metsatöll, Танель Падар, Shanon, а также многих других любимых артистов.
Организаторы не обошли вниманием и ярых поклонников джазовой музыки – их ждет просто огромная новая джазовая зона. Кроме всего прочего, этим летом там состоится единственный в Таллинне концерт певицы 2023 года Риты Рэй.
Четыре дня и семь сцен – безумная фестивальная атмосфера делает Õllesummer самым ожидаемым фестивалем года. Будут все!
Билеты на Õllesummer по льготной цене можно приобрести до 31 декабря включительно во всех точках продаж Piletilevi.