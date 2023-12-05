СДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА ⟩ Глоба назвала знаки, которым суждено разбогатеть в декабре, готовьтесь!

Декабрь

Декабрь для Львов станет весьма успешным месяцем. Многие из вас окажутся на волне финансового успеха. Причем возможны и неожиданные денежные поступления. В делах представителям огненной стихии будет помогать харизма и неуемная энергия. Благодаря данным качества вы даже заложите фундамент для богатой жизни в 2024 году.

Главное, не переусердствуйте. Пусть ваша голова не кружится от появившихся шансов и перспектив. Мыслите трезво и ясно, иначе можно упустить все.

Скорпион

Для Скорпионов декабрь станет едва ли не золотым периодом. Многие сделки, которые будут заключены в первый месяц зимы, принесут прибыль. Представителям знака нужно ждать выгодных предложений, в том числе на нынешней работе. Будут и новые клиенты. А еще у вас есть шанс успешно вложить деньги. Благодаря этому в будущем у Скорпионов появится стабильный источник доходов. Однако астролог рекомендует предпринимать шаги только после консультации с финансовым экспертом.