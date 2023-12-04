Популярные эстонские блогеры объяснили, почему сфотографировались с обвиняемым в изнасиловании Эндрю Тейтом

Теперь Андрей Зевакин объясняет в своем Instagram, что они сделали снимок просто потому, что хотели запечатлеть встречу со всемирно известным человеком. «Мы сделали снимок, удивившись тому, как маловероятно в городе с населением в два миллиона человек столкнуться с одним из самых популярных людей в мире», - говорит он. Зевакин объясняет, что они не задумывались о потенциальном влиянии этого образа. «Мы, конечно, не сторонники идеи превосходства одного пола и не хотим ни в коем случае оправдывать действия, которые иму приписывают», - говорит Зевакин, добавляя, что они очень уважают и заботятся о женщинах.