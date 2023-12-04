Популярные эстонские блогеры объяснили, почему сфотографировались с обвиняемым в изнасиловании Эндрю Тейтом

В Instagram блогеры Андрей Зевакин и Робин Валтинг объяснили, почему они опубликовали фотографию с находящимся под следствием Эндрю Тейтом. Зевакин и Валтинг признаются, что не подумали о влиянии этой фотографии, когда размещали ее, и им жаль, что они расстроили своих подписчиков. «Мы, конечно, не придерживаемся мнения о превосходстве одного пола над другим и ни в коем случае не хотим оправдать действия, в которых его обвиняют», - говорят они, пишет Elu24.
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