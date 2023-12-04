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Популярные эстонские блогеры объяснили, почему сфотографировались с обвиняемым в изнасиловании Эндрю Тейтом

Limon.ee
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Фото: Remo Tõnismäe

В Instagram блогеры Андрей Зевакин и Робин Валтинг объяснили, почему они опубликовали фотографию с находящимся под следствием Эндрю Тейтом. Зевакин и Валтинг признаются, что не подумали о влиянии этой фотографии, когда размещали ее, и им жаль, что они расстроили своих подписчиков. «Мы, конечно, не придерживаемся мнения о превосходстве одного пола над другим и ни в коем случае не хотим оправдать действия, в которых его обвиняют», - говорят они, пишет Elu24.

Эстонские YouTube-блогеры Андрей Зевакин и Робин Валтинг попали под огонь после того, как разместили в социальных сетях фотографию с британским торговцем людьми и женоненавистником Эндрю Тейтом.

Теперь Андрей Зевакин объясняет в своем Instagram, что они сделали снимок просто потому, что хотели запечатлеть встречу со всемирно известным человеком. «Мы сделали снимок, удивившись тому, как маловероятно в городе с населением в два миллиона человек столкнуться с одним из самых популярных людей в мире», - говорит он. Зевакин объясняет, что они не задумывались о потенциальном влиянии этого образа. «Мы, конечно, не сторонники идеи превосходства одного пола и не хотим ни в коем случае оправдывать действия, которые иму приписывают», - говорит Зевакин, добавляя, что они очень уважают и заботятся о женщинах.

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