У женщины, которая выиграла в лотерею 187 млн долларов, начались проблемы в семье

Бэйфорд рассказала британскому изданию The Sun, что из выигрыша она выделила членам своей семьи около 20 миллионов долларов.

После победы она начала погашать накопившиеся у родственников долги, в том числе непогашенный кредит в 887 079 долларов, который ее отец и брат потеряли в бизнесе.

Родители заставили ее вернуть долг всего через девять месяцев после того, как она сорвала джекпот. Вскоре после этого ее брат перестал с ней разговаривать и даже не пригласил ее на свою свадьбу.

«Это тревожит. Деньги должны были сделать их счастливыми. Но они сделали их жадными», - рассказала Бэйфорд изданию The ​​Sun.

Она также купила квартиру для своих родителей, которые раньше жили в фургоне в Шотландии. Женщина отметил, что семья постоянно хвастается перед окружающими богатством.

Под влияние выигрыша попал и ее брак - развод был заключен всего через 12 месяцев после выигрыша в лотерею. Бывший муж рассказал The Daily Mail, что выигрыш в лотерею был «напряженным» процессом и после этого они проводили вместе все меньше времени.