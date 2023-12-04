ВИДЕО ⟩ «Так много людей!» Открытие рождественского городка в Тарту подарило жителям незабываемые впечатления

Вечером 3 декабря на Ратушной площади Тарту состоялось официальное открытие сезона Адвента. На Ратушной площади собралась огромная толпа, а парковки в центре города были забиты до отказа. В поисках места для парковки можно было услышать стук подков и увидеть лошадей, тянущих сани с рождественскими огнями. По словам представителя мэрии Тарту, на открытии рождественского городка Тарту присутствовали тысячи людей.

Уже в четыре часа на катке на Ратушной площади собраллсь много больших и маленьких любителей катания на коньках. Поскольку каток был открыт первый день, на льду еще оставалось несколько неровностей, и некоторые конькобежцы застревали и падали. «Здесь действительно много катающихся, но я уже видела, как двое детей неудачно упали. Один из них даже ударился об лед», - сказала Пилле, которая каталась со своим ребенком. «Но световое шоу было потрясающим, было очень приятно посмотреть», - добавила она.