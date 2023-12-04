В воскресенье вечером Ратушная площадь Тарту была заполнена тысячами людей, пришедших принять участие в открытии Рождественского городка. В честь первого Адвента на ратуше устроили световое шоу. Посмотрите видео, чтобы оценить масштаб.
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ВИДЕО ⟩ «Так много людей!» Открытие рождественского городка в Тарту подарило жителям незабываемые впечатления
Вечером 3 декабря на Ратушной площади Тарту состоялось официальное открытие сезона Адвента. На Ратушной площади собралась огромная толпа, а парковки в центре города были забиты до отказа. В поисках места для парковки можно было услышать стук подков и увидеть лошадей, тянущих сани с рождественскими огнями. По словам представителя мэрии Тарту, на открытии рождественского городка Тарту присутствовали тысячи людей.