ЕЩЕ ОДНА КАРДАШЬЯН? ⟩ Фанаты не узнают Кристину Агилеру: «Должно быть это кто-то другой»

Сотни поклонников написали в комментариях к последнему видео Кристины Агилеры в TikTok, что она похожа на кого-то другого. «Это Кристина Кардашьян?», - спрашивают они. Есть также подозрения, что на видео с сумкой не сама Агилера, а кто-то другой, похожий на нее. Также напрямую задается вопрос, что стоит за столь моложавой внешностью певицы.