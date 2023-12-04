ФОТО И ВИДЕО ⟩ Хочешь узнать человека? Станцуй с ним! Таллиннские гимназисты учатся смотреть на мир шире через призму танца

Данный проект проводится уже в пятый раз, автор идеи Харри Эгипт.

«Занятия социальными танцами как обязательная часть учебной программы создали бы совершенно новую атмосферу для развития личности в школах. Танцевально-интеграционные проекты, которые я проводил в таллиннских школах в 2006, 2008, 2016 и 2018 годах, доказали, что умение танцевать вдохновляет учеников таллиннских школ», - говорит Эгипт.

Также по мнению автора идеи проекта занятие танцами поможет предотвратить психическое и физическое насилие между учениками, а также уменьшить количество случаев начала курения и употребления наркотиков, так как ученики будут уделять свое внимание другим занятиям.

В проекте приняли участие ученики трех таллинских школ – Тынисмяэская реальная школа, гимназия Якоба Вестхольма и Таллинская международная школа. В проекте участвовали ученики с десятого по двенадцатый класс, школьники с тремя разными языками обучения - эстонским, русским и английским.

Во всех трех школах проходили уроки, на которых молодые люди изучили основные шаги и движения двух разных танцев - фокстрота и румбы.

В финале конкурса на танцпол вышли 15 юношей и 15 девушек. По задумке каждая девушка должна была станцевать с каждым юношей по одному разу. Участники не были разбиты на опредеоенные пары. Ведь в финале члены жюри выбирали лучших танцоров по отдельности. В составе жюри также были ученики трех школ.

Лучшими в этот раз оказались ученики Тынисмяэской рельной школы - Лилия и Георгий. Интересно, что не смотря на то, что оба они обладают танцевальным опытом и учатся в одной школе, до участия в этом проекте, вместе никогда не танцевали.

После танцев и определиния лучших танцоров, у всех участников была возможность пообщаться между собой и обменяться контактными данными, чтобы при желании продолжить общение.

Мы пообщались с участниками и организаторами проекта и попросили поделиться впечатлениями. Смотрите фото и видео!