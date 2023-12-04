Гинеколог стерилизовал женщину без ее ведома

В Северной Ирландии гинеколог стерилизовал пациентку без ее согласия и медицинской необходимости. Сообщается, что в сентябре 2021 года гинеколог Дэвид Сим проводил операцию по экстренному кесареву сечению. После рождения ребенка врач без ведома женщины и показаний на то перевязал роженице маточные трубы.

Во время Трибунала практикующих врачей Сим признался, что стерилизация необходимой не была.

Отмечается, что до этого у стерилизованной пациентки было 11 беременностей. Женщина много раз общалась с Симом относительно возможности перевязки маточных труд, но в итоге британка согласие так и не дала.

В начале 2023 года Сим отказался от лицензии врача и ушел на пенсию.